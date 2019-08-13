ومن بين تلك المنتجات الصينية أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية. ومن المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجديدة الشهر القادم.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.21 دولار، أو 3.81 بالمئة، إلى 60.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود الخام الأميركي 2.03 دولار، أو 3.7 بالمئة، إلى 56.96 دولار للبرميل.

وقبل تحقيق مكاسب الثلاثاء، كان يجري تداول برنت منخفضا أكثر من 20 في المئة منذ أن سجل أعلى مستوى له للعام 2019 في أبريل.

وفي وقت سابق اليوم هبطت علاوة برنت على الخام الأميركي إلى أدنى مستوى منذ مارس 2018 .