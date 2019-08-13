وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، بلغت الليرة 5.6245 مقابل الدولار، منخفضة بنحو 1.1 في المئة مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.5630. وفي وقت سابق، انخفضت الليرة إلى 5.6360 وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو.

وفي الوقت الحالي، تسلط الأضواء على الأرجنتين في سوق العملات العالمية بعد الانتصار الذي أحرزه زعيم المعارضة ألبرتو فرنانديز الذي ينتمي إلى يسار الوسط في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت، يوم الأحد، مما أثار مخاوف بأنه قد يتراجع عن جدول أعمال الرئيس موريسيو ماكري الداعم للشركات إذا فاز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في أكتوبر.

وتسببت النتائج في صدمة بالأسواق أمس الاثنين، مع تراجع البيزو 30 في المئة إلى مستويات متدنية قياسية قبل أن يتعافى قليلا.