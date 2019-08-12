وقال البنك في مذكرة أُرسلت إلى عملائه "نتوقع سريان تعريفات تستهدف باقي الواردات الأميركية من الصين، التي يبلغ حجمها 300 مليار دولار".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أول أغسطس أنه سيفرض تعريفة جمركية تبلغ عشرة في المئة على دفعة أخيرة من الواردات الصينية يبلغ حجمها 300 مليار دولار في أول سبتمبر، مما دفع الصين إلى وقف شراء المنتجات الزراعية الأميركية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا أن الصين تتلاعب بالعملة.

وتنفي الصين تلاعبها في اليوان لتحقيق مكاسب تنافسية، بينما يدور النزاع التجاري حول قضايا مثل التعريفات الجمركية والدعم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والأمن الإلكتروني إلى جانب أمور أخرى.

وقال غولدمان ساكس إنه سيخفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس إلى 1.8 بالمئة، في تأثير أكبر مما كان متوقعا للتطورات في التوترات التجارية.