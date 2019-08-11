وتفقد السيسي منتجع "ماسة العلمين" بمدينة العلمين الجديدة، حيث رافقه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وعدد من الوزراء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي عن مختلف مكونات المنتجع.

كما اطلع السيسي على سير وتطور العملية الإنشائية للمدينة، وحجم الإنجاز الذي تم بالمنتجع، بما فيها الأبراج السكنية والمركز التجاري ومسجد الماسة، فضلا عن أكبر فندق بالساحل الشمالي، ومنطقة مارينا اليخوت.

وقبل أيام افتتح السيسي مجمعا ضخما للأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، شرقي البلاد، وقال في كلمة على هامش الافتتاح إن "استكمال مخطط إعادة بناء مصر الجاري تنفيذه حاليا في شتى المجالات، هو حائط الصد الأول لمحاولات جماعات العنف والإرهاب، التي لا تسعى إلا للتخريب والتدمير".

وكان الرئيس المصري، قد أدى صباح الأحد صلاة عيد الأضحى المبارك، في مدينة العلمين الجديدة.

وهنأ السيسي، الشعب المصري، بالعيد حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وأعاده على مصرنا بالأمن والسلام".