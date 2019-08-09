وبحلول الساعة 1355 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.48 دولار لتصل إلى 58.86 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار إلى 54.34 دولار للبرميل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط في الستة شهور الأولى من 2019 ارتفع بأبطأ وتيرة منذ عام 2008، متضررا من دلائل متزايدة على تباطؤ عالمي واحتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وهبطت أسعار النفط ما يزيد عن 20 بالمئة من مستوياتها المرتفعة، التي سجلتها في أبريل.

وفي يوليو، اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهو تحالف يعرف باسم (أوبك+)، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في مسعى لدعم أسعار الخام.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تتطابق إلى حد كبير مع توقعاتها، مضيفة أن موسكو أخذت بعين الاعتبار إمكانية حدوث تباطؤ للطلب على النفط عندما مددت اتفاق تخفيض الإنتاج مع أوبك.