ويأتي هذا التطور في وقت يشهد المعدن الأصفر إقبالا جديدا على الشراء باعتباره من أصول الملاذ الآمن بفعل تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ومخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1507.22 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تجاوزت أسعار الذهب مستوى 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013.

وارتفع المعدن الثمين 4.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1519 دولارا للأوقية.

وارتفع الذهب ما يزيد عن 17 بالمئة منذ بداية العام، وصعد ما يزيد عن 100 دولار على مدى الأسبوع الماضي، بدعم من التوترات التجارية، وتحول بنوك مركزية صوب تيسير السياسة النقدية على نحو متزايد في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النمو.

وفي أحدث تطور في النزاع الطويل الأجل بين أكبر اقتصادين في العالم، قال تقرير إن واشنطن تؤجل قرارا بشأن تراخيص لشركات أميركية لاستئناف التجارة مع هواوي تكنولوجيز.

في غضون ذلك، صُدمت الأسواق المالية من إقدام البنوك المركزية في نيوزيلندا وتايلاند والهند على تنفيذ سلسلة من التخفيضات المفاجئة لأسعار الفائدة، مما يشير إلى تضاؤل الأدوات لدى صانعي السياسات لمكافحة التراجع الاقتصادي.

وأمس الخميس، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا عن عدم رضاه عن قوة الدولار الأميركي، وقال إن أسعار فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تلحق الضرر بشركات التصنيع الأميركية.

ويقلص خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا ويضغط على الدولار مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.2 بالمئة إلى 17.11 دولار للأوقية، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن خمسة بالمئة.