وارتفعت أسعار الذهب عند الساعة 07:18 (بتوقيت غرينتش) في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.

ووفقا لرويترز، فقد ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1501.50دولار للأوقية.

وتصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم على نحو سريع خلال الأيام الماضية، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.

ولم يتأخر الرد الصيني كثيرا، حيث سمحت الصين لعملتها بالتراجع إلى أقل من 7 يوانات للدولار، وهو أعلى مستوى مهم من الناحية المعنوية، مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين "متلاعبا بالعملة".

كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى. وارتفعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 16.74 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ يونيو من العام الماضي. وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 854.88 دولار للأوقية. كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1443.62 دولار للأوقية.