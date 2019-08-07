وتقول الوثيقة إن مصر تريد زيادة عدد السياح إلى 12 مليونا خلال السنة المالية 2019-2020، بارتفاع نحو 11 بالمئة عن السنة المالية السابقة.

ويشكل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المواطنين، وموردا رئيسيا للعملة الصعبة.

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف زيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة في 2019-2020، مقابل 113 ليلة قبل عام.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

وأدى الأمر إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع السياحي.

وحقتت أرقام السياح في مصر قفزات كبيرة خلال العام الماضي 2018، حيث ارتفعت بنسبة 47.5 في المئة، ليصل إجمالي عدد السائحين إلى 9.8 مليون.

وانتعش قطاع السياحة في مصر، خلال يونيو الماضي، مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ تدفق آلاف السياح الأفارقة من 23 دولة على الأراض المصرية، ليؤازروا منتخبات بلادهم.

وذكرت وزارة السياحة المصرية أن معدلات الإشغال الفندقي تخطت 80 في المئة في المحافظات المستضيفة للبطولة، كما شهدت المقاصد السياحية في تلك المحافظات إقبالا كبيرا من السياح الأفارقة.