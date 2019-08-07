وبحلول الساعة 18:08 بتوقيت غرينتش، كان سعر الذهب في التعاملات الفورية مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1470.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2013 عند 1474.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكان المعدن الأصفر قفز نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.52 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1484.20 دولار للأوقية.

وانحسرت اضطرابات الأسواق العالمية مع كبح الصين اليوان بعد يوم من السماح له بالنزول إلى مستوى أضعف من سبعة يوانات للدولار.

ودفع ذلك الولايات المتحدة إلى تصنيف بكين متلاعبا في العملة، وهو قرار قال البنك المركزي الصيني إنه سوف "يلحق ضررا هائلا بالنظام المالي العالمي ويسبب فوضى في الأسواق المالية".

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.42 دولار للأوقية، في حين قفز البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1441.55 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 849.96 دولار للأوقية.