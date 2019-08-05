ويعتزم حراس الأمن ورجال الإطفاء والمهندسون والسائقون في مطار هيثرو الإضراب بعد دقيقة واحدة من منتصف الليل إذا فشلت مفاوضات، الأحد.

وألغى المطار أكثر من 170 رحلة مقررة يومي الاثنين والثلاثاء تحسبا للأمر.

وصوت أعضاء نقابة يونايت "اتحدوا" لصالح رفض عرض قال مسؤولو هيثرو إنه عرض 7.3 بالمئة زيادة في الأجور على مدار عامين ونصف.

وتقول النقابة إنها تركز على الفوارق بين العمال الذين يقومون بنفس الوظائف وفجوة الأجور "غير المقبولة" بين العمال والرئيس التنفيذي لشركة هيثرو جون هولاند-كاي.

وأعلن المطار أنه سيبقى مفتوحا في أيام الإضراب ولكن من المرجح أن تكون خطوط الأمن أطول من المعتاد.

ونصح المطار المسافرين بالاتصال بشركات الطيران للحصول على المعلومات المحدثة لرحلاتهم.