وقال رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، إن القناة قادرة على التعامل مع السفن العملاقة وهي تصل بين البحرين الأحمر والمتوسط، كما تربط بين قارتي أفريقيا وآسيا عبر الممرات المائية الجديدة التي افتتحت في مايو الماضي

وأوضح مميش أن الممرات المائية اختصرت زمن الإبحار من 22 ساعة الى 11 ساعة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد عددا من المشروعات الجديدة على ضفاف القناة.

وكان رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أعلن في أبريل الماضي عن أن منطقة السويس ستشهد عددا من المشروعات المهمة أبرزها إعادة تأهيل ميناء العريش، وإقامة منطقة صناعية روسية.

وأشار مميش وقتها إلى أن هيئة قناة السويس ستبدأ عملية إعادة تأهيل ميناء العريش، "بما يشكل إضافة نوعية مهمة في عملية التنمية"، لافتا إلى أنها ستستغرق نحو عامين.

وكشف مميش عن التوقيع على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية في نهاية أبريل، والتي تعد "أول منطقة صناعية روسية خارج حدود دول الاتحاد السوفيتي القديم".