وقال ترامب اليوم إنه سيفرض رسما إضافيا بنسبة 10 في المئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات الهادفة إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وصعد سعر الذهب للبيع الفوري 2.2 بالمئة إلى 1445.05 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 1.37 بالمئة إلى 1457.5 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى منذ السابع عشر من يوليو عند 1400.31 دولار للأوقية، متضررا من صعود حاد للدولار بعد أن ثبط البنك المركزي الأمريكي توقعات لمزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وأظهر مسح لرويترز أن من المتوقع أن تساعد أسعار الفائدة المنخفضة وتجدد مشتريات المستثمرين والبنوك المركزية أسعار الذهب على تعزيز مكاسبها الأخيرة والبقاء فوق 1400 دولار للأوقية العام القادم.

وتنتظر الأسواق الآن أحدث بيانات شهرية للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة والتي ستصدر اليوم الجمعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 1410 دولارات للأوقية في وقت سابق قبل أن ينهي جلسة التداول منخفضا 6.10 بالمئة عند 1424.00 دولارا.

وتراجع البلاتين 1.28 بالمئة إلى 848.50 دولار للأوقية بينما ارتفعت الفضة 0.43 بالمئة إلى 16.32 دولار للأوقية.