وأثارت الحرب التجارية، التي تدور رحاها منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 4.55 دولار، أو 6.99 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 60.50 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة 60.02 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثالث عشر من يونيو.

والخسارة التي مني بها خام القياس العالمي اليوم هي أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ فبراير 2016.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.63 دولار، أو 7.9 بالمئة، عند 53.95 دولار للبرميل بعد أن هوت في وقت سابق من الجلسة إلى 53.59 دولار وهو أدنى مستوى منذ 19 يونيو ومسجلة أكبر انخفاض من حيث النسبة المئوية منذ فبراير 2015.

وبدأ أول هبوط لأسعار النفط في 6 أيام بعدما أحبط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) آمال البدء في سلسلة من تخفيضات الفائدة.

وجاء على الرغم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وتراجع إنتاج الخام بين الدول الأعضاء في أوبك إضافة إلى انخفاض الصادرات الليبية، وهي من العوامل التي تدفع السوق للارتفاع في العادة، لكن الإنتاج الأميركي ارتفع في سوق لا تزال تشهد وفرة في المعروض.