لكن ترامب أوضح أن المفاوضات التجارية، التي استؤنفت هذا الأسبوع في شنغهاي بين البلدين ستتواصل كما هو مقرر.

وبرر قراره المفاجئ بكون بكين لم تف، في رأيه، بوعدها بشراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأميركية.

وكان لإعلان ترامب أثر كبير في الأسواق، وتراجع سعر برميل النفط 6 في المئة في نيويورك، كما تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت.

يأتي ذلك رغم استئناف المفاوضات التجارية بين الأميركيين والصينيين بشكل جدي هذا الأسبوع في شنغهاي.

وأشار الطرفين إلى مباحثات "مثمرة" لإنهاء حرب تجارية شنها ترامب قبل أكثر من عام لإجبار الصين على التفاوض.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في واشنطن الشهر المقبل، بحسب جدول وضع قبل أن يعلن ترامب قراره.