وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه سيتم إعادة الإمداد الكهربائي كاملا للسودان في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع على أبعد تقدير.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الحكومة الإثيوبية كانت قد وعدت باستئناف تزويد السودان بالكهرباء قبل شهر، ولم تف بذلك لأسباب وصفها بأنها "فنية".

ورجح المصدر عودة الإمداد الكهربائي الإثيوبي للسودان في وقت قريب، لأن مخزون المياه في الخزانات التي تشغل توربينات توليد الكهرباء أصبح أفضل بسبب الأمطار.

من جانبه، قال مدير المكتب التنفيذي لخطوط الكهرباء الإثيوبي، داتيم ديسالين، إن الجهات المختصة أنهت اجتماعا قررت فيه استئناف الإمداد الكهربائي للسودان.

وأشار ديسالين خلال اجتماع مع مسؤولين في السفارة السودانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى استمرار التواصل مع المسؤولين السودانيين بخصوص استئناف تزويد السودان بالكهرباء.

وأكد المسؤول الإثيوبي استعداد بلاده لاستقبال وفد فني سوداني للتشاور بشأن المسائل الفنية، ووعد بإرسال دعوة رسمية لهذه بعد التشاور من الجهات المختصة في أديس أبابا.