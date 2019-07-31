وأوضح شكري عقب محادثاته، الأربعاء، مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس إن مصر تتطلع إلى التعاون مع قبرص للاستفادة من احتياطيات الطاقة بصورة كاملة.

واعرب شكري عن أمله في أن يساعد إنشاء منتدى شرق البحر المتوسط للغاز على فتح سبل جديدة للتعاون وتنسيق السياسات بين البلدين.

وأكد شكري أن الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان تعد بمثابة "محفز مهم" للازدهار والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن مصر ستستضيف القمة السابعة لزعماء الدول الثلاث في وقت لاحق من هذا العام.

في السياق ذاته قال كريستودوليدس إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، ستواصل الدعوة إلى تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر لمواجهة التحديات الإقليمية.

ووفقا لدراسات، تقدر احتياطات شرق المتوسط من الغاز الطبيعي بحوالي 122 تريليون قدم مكعب، بينما تقدر احتياطيات النفط فيها بحوالي 1.7 تريليون برميل، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن الاحتياطيات من هذه الثروات تفوق كثيرا الأرقام المعلنة والمقدرة.