ومن المتوقع أيضا انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي.

وفي يومها قبل الأخير كعقد أقرب استحقاق، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 1.01 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 64.72 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار أو 2.1 بالمئة ليغلق عند 58.05 دولار.

وسجل الخامان أعلى مستويات إغلاق لهما منذ 15 يوليو تموز للجلسة الرابعة على التوالي.

لكن على مستوى الشهر، مازال من المنتظر أن ينخفض الخامان نظرا لاستمرار المخاوف بشأن الطلب على النفط، مع هبوط برنت أكثر من اثنين بالمئة والخام الأميركي أقل من واحد بالمئة.

وقال برايان كيسينس مدير المحفظة لدى تورتويز لإدارة استثمارات الطاقة "النفط الخام ارتفع اليوم لأسباب منها توقع تراجع ملموس آخر للمخزون هذا الأسبوع فضلا عن التوترات التي مازالت محتدمة في مضيق هرمز" مشيرا إلى أن "احتمال خفض أسعار الفائدة ومحادثات التجارة الأمريكية الصينية يدعمان توقعات الاقتصاد."