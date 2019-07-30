وتعتبر الميزانية الجديدة إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الدائرة في إطار برنامج المسرعات التنموية "غداً 21" الهادف إلى تسريع الجهود التنموية في العاصمة أبوظبي وتعزيز مكانتها واحدة من أفضل المدن عالمياً في ممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والسياحة وذلك من خلال التركيز على تطوير الفعاليات الترفيهية والمهرجانات العالمية وقطاع الأعمال.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، سيف غباش، إنّ إطلاق هذه المبادرة الحيوية يعطي أبوظبي انطلاقة استراتيجية جديدة لتعزيز حضورها المحلي والعالمي باستقطاب أبرز الجهات المتخصصة في تنظيم فعاليات الأعمال والترفيه وتقديمها للعالم كوجهة سياحية متميزة تتمتع بمزيج متنوع يناسب مختلف الفئات من الجمهور والزوار.

وأضاف غباش أن "الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع السياحي سواء كان ترفيهيا أو متخصصا في الأعمال يؤكد مستوى الثقة الذي توليه القيادة الرشيدة للدائرة ومشاريعها وخططها في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي ومواصلة استقطاب الاستثمارات مدفوعة بالنمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي في العاصمة".

وأشار وكيل دائرة الثقافة والسياحة إلى أن برنامج "غداً 21" نجح في بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص باعتباره شريكا محوريا وداعما للنمو الاقتصادي وبما يضمن تقديم خدمات تتميز بالجودة وترفع من مستوى المعيشة في أبوظبي بما في ذلك القطاعين الثقافي والسياحي اللذين يعدان من القطاعات الواعدة في العاصمة الإماراتية ومن المقومات الرئيسية للفعاليات التي تحرص أبوظبي على تنظيمها.

وتعمل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي على تحقيق الانسجام بين المشاريع والمبادرات المرتبطة بالميزانية الجديدة مع برنامج "فرص أبوظبي" لتطوير الفعاليات القائمة واستقطاب منظمي الفعاليات العالميين وشركات الترفيه لإطلاق فعاليات مبتكرة ونوعية على أرض أبوظبي، ما يسهم في تنشيط أجندة الفعاليات الترفيهية والمتخصصة بريادة الأعمال على مدار العام.

وتسعى الدائرة من خلال هذه المبادرة إلى توسيع نطاق برنامج "فرص أبوظبي" وتعزيز أدائه والذي من شأنه أن ينعكس على مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية وترفيهية عالمية تماشياً مع مستهدفات برنامج "غداً 21" لجعل أبوظبي واحدة من أفضل الوجهات العالمية.

وتتوزع الميزانية المخصصة بين الفعاليات السياحية الترفيهية وفعاليات سياحة الأعمال وسياحة الأعمال مع الترفيه واستقطاب مجموعات الاجتماعات والحوافز ورفع عدد الحضور لفعاليات سياحة الأعمال وملفات استضافة البطولات الرياضية التي تدفع نحو توحيد الجهود مع الشركاء والمنظمين للفعاليات ليصل إجمالي الأثر الاقتصادي المتوقع إلى نحو 1.6 مليار درهم (440 مليون دولار).

وفي ظل قائمة الفعاليات التي استقطبتها أبوظبي فقد حققت العاصمة رقما قياسياً جديداً خلال عام 2018 مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق بأعداد الزوار ونزلاء الفنادق حيث استقبلت أكثر من 10 ملايين زائر من مختلف أرجاء العالم، وبنسبة نمو بلغت 3.94 في المئة في عدد نزلاء فنادق الإمارة مقارنة بعام 2017، وذلك بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية عالمية متطورة إلى جانب الفعاليات والبرامج التي نظمتها على مدار العام.