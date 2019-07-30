وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب لقائه مع نظيره اليوناني نيكوس دينداس على أهمية تعظيم الاستفادة من الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي في شرق المتوسط في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة لاستفادة شعوب المنطقة.

وقال بيان للخارجية المصرية إن ملف التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص احتل أولوية متقدمة خلال اللقاء، حيث أكد الجانبان حرصهما على الحفاظ على الزخم المصاحب لهذا التعاون وتطويره والارتقاء به.

وأشار البيان إلى العمل من أجل تحقيق الاستفادة القصوى مما تحظى به الدول الثلاث من إمكانيات هائلة ومواقع جيو استراتيجية مميزة.

وأعرب شكري عن تطلع مصر لاستضافة القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي قريباً.

من جانبه رحب وزير خارجية اليونان بزيارة نظيره المصري، التي تُعد أول زيارة لوزير خارجية إلى اليونان منذ تولي الحكومة اليونانية الجديدة مهامها، وشدد دينداس على اعتزاز وتقدير بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر.

ووفقا لدراسات، تقدر احتياطات شرق المتوسط من الغاز الطبيعي بحوالي 122 تريليون قدم مكعب، بينما تقدر احتياطيات النفط فيها بحوالي 1.7 تريليون برميل، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن الاحتياطيات من هذه الثروات تفوق كثيرا الأرقام المعلنة والمقدرة.