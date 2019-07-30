ويوفر المشروع الجديد 30 مشروعا جديدا يملكها شباب، كما تهدف خطة صندوق تحيا مصر خلال الفترة المقبلة، إلى إقامة مشروعات مماثلة، توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وتقول ولاء محمد عبد العظيم وهي إحدى الشابات المشاركات في برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق "أبدأ عملي بالمحل هنا في الفترة المسائية، ويمتد عملي لغاية منتصف الليل في شارع 306".

ويعد مشروع 306، بمدينة طنطا هو الأول من نوعه في محافظات الدلتا، والثاني بعد النسخة الأولي التي تم افتتاحها شرقي القاهرة قبل عدة أشهر.

وتعتمد الفكرة الرئيسة للمشروع على تقديم الدعم المادي واللوجستي للجيل الصاعد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات خاصة وكذلك متابعة عمليات التشغيل لإزالة أي عقبات وضمان استمرار حسن الأداء.

وبحسب رئيس الشركة المنفذة للمشروع، أسامة الشافعي، يفترض أن يعمل صندوق تحيا مصر على استنتساخ شارع 306 في بقية محافظات مصر بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

ويعد شارع 306،الذي يضم عددا من المشاريع الجديدة والمملوكة لشباب وشابات، شارع اقتصادي عبر توفير آلآف فرص العمل للشباب العاطلين، كما يعد كذلك شارعا ترفيهيا للعائلات والأفراد، حيث يقدم لزواره خدمات مميزة بجودة عالية وأسعار معقولة.