وأضافت شركة الإلكترونيات اليابانية، الثلاثاء، أن أرباحها من أبريل إلى يونيو بلغت 152 مليار ين (1.4 مليار دولار)، بعد أن كانت 226 مليار ين في نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت المبيعات الفصلية بنسبة 1 بالمئة لتصبح 1.93 تريليون ين (17.7 مليار دولار).

ولم تغير سوني، ومقرها طوكيو، توقعاتها بأن تصل أرباحها للعام المالي المنتهي في مارس 2020 إلى 500 مليار ين (4.6 مليار دولار).