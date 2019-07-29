واتهمت الصين الولايات المتحدة بالغطرسة والأنانية بعد تكثيف ترامب الضغوط التجارية على بكين بالضغط على منظمة التجارة العالمية للتوقف عن السماح لبعض الدول بمعاملات أكثر تساهلا باعتبارها اقتصادات نامية.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن هوا تشونينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قولها، الاثنين، إن الصين تحتاج إلى استمرار هذا الوضع "لتحقيق عدالة تجارية حقيقية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب منظمة التجارة العالمية الجمعة الماضي بتغيير طريقة تعريفها للدولة النامية، منتقدا الصين على نحو خاص، ودولا أخرى، لحصولها على معاملة تفضيلية غير عادلة.

يشار إلى أنه يُسمح للبلدان النامية بمزيد من الوقت من أجل فتح اقتصاداتها بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.

كما أن لديها مساحة أكبر لدعم الصادرات والمزايا الإجرائية في نزاعات المنظمة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن طلب إدارة ترامب "كشف بشكل أكبر عن غطرستها وأنانيتها".