ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 37 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 % إلى 63.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش. وارتفعت الأسعار 1.6% في الأسبوع الماضي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً بما يوازي 0.4% إلى 56 دولاراً للبرميل. وزاد الخام واحدا بالمئة في الأسبوع الماضي.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقعة في الربع الثاني، مع ازدهار إنفاق المستهلكين وتعزز آفاق استهلاك النفط.

لكن النمو خارج الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة أسرع، ويرجع ذلك في جزء منه إلى تأثير الحرب التجارية الأميركية الصينية.

ويجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ انهيار المحادثات بينهما في مايو ، فيما يسعى الجانبان لتسوية الخلافات العميقة، لكن التوقعات تشير إلى ضآلة احتمالات إحراز تقدم خلال المحادثات التي تجري في شنغهاي على مدى يومين.

وينصب اهتمام المتعاملين والمستثمرين على اجتماعات بنوك مركزية كبرى، من بينهما مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة.