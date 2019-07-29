وبحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1417.72 دولار للأوقية (الأونصة). وكانت الأسعار هبطت نحو نصف بالمئة خلال الأسبوع السابق، تحت ضغط قوة الدولار وبيانات اقتصادية أميركية قوية.

واستقر سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة أيضا عند 1419.30دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو. وسيبحث المستثمرون أيضاً عن مؤشرات على تخفيضات إضافية محتملة في المستقبل.

من ناحية أخرى، تنتقل محادثات التجارة الأميركية الصينية إلى شنغهاي هذا الأسبوع، حيث يلتقي مفاوضو البلدين لإجراء أول محادثات مباشرة وجها لوجه منذ الهدنة التي توصل إليها الجانبان في قمة مجموعة العشرين.

وتشير التوقعات إلى احتمالات ضئيلة لحدوث انفراجة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.35 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 1526.95 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6 % إلى 864.71 دولار للأوقية.