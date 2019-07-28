وهذا يعني أرباح البنك وصلت إلى 453 مليون دولار، مقابل 436 مليون دولار قبل عام، وذلك نتيجة النمو في الدخل المصرفي الأساسي، وفق ما أوردت "رويترز".

وأوضح البنك أن إجمالي القروض ارتفع ثلاثة في المئة إلى 26.2 مليار دولار بنهاية يونيو، في حين ارتفعت أيضا الودائع ثلاثة في المئة إلى 34.1 مليار دولار.

وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، إن الأداء القوي رغم استمرار بطء النمو الاقتصادي في المنطقة يعكس قدرة البنك على التكيف مع البيئة المصرفية الصعبة.

ويعمل البنك العربي في 30 دولة في خمس قارات ويملك 40 في المئة في البنك العربي الوطني بالسعودية.

وأكد نعمة الصباغ الرئيس التنفيذي للبنك "متانة المركز المالي للبنك نتيجة استمرار البنك في الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 76.9% بالإضافة إلى تعزيز جودة محفظة التسهيلات الائتمانية، مع الاحتفاظ بمعدل تغطية وصل إلى أكثر من 100%".

وقال الصباغ إن النتائج أظهرت أيضا نمو الدخل المصرفي الأساسي مع زيادة خمسة في المئة في صافي دخل الفائدة.