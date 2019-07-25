ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، ويليه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.03 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1422.60 دولار.

ومما يضغط على أسعار الذهب ليدفعها للانخفاض، بلوغ مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين وذلك في الجلسة السابقة. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة حيازة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ويتحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يُعقد في وقت لاحق اليوم وتوقعات واسعة النطاق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل، مما يتوقع أن يحدد إيقاع العملات وعوائد السندات في الأشهر المقبلة.

وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية يشكل ضغطا على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 12% أو 150 دولاراً منذ لامس أدنى مستوى في 2019 عند 1265.85 دولار في أوائل مايو مدفوعاً بتوقعات تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسة النقدية، ومؤشرات على أن الاقتصاد الأميركي يخسر قوة الدفع، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 16.48 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى فيما يزيد عن عام عند 16.64 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.3% إلى 878.04 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ السابع من مايو ، بينما ربح البلاديوم 0.2% إلى 1543.50 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.