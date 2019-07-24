ومن المقرر أن يعلن عن هذه النتائج السلبية الخميس، والتي تمثل أسوأ الفصول أداء لنيسان في نحو عشر سنوات.

وتكافح الشركة لكبح عملياتها بعد سنوات من التوسع القوي في ظل قيادة رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن، الذي أُطيح به العام الماضي في فضيحة كبيرة أحدثت صدمة في القطاع.

وقال مصدر مطلع، الأربعاء، إن الخفض المزمع للوظائف على مدى السنوات القليلة القادمة يشمل 4800 وظيفة جرى إعلان تفاصيلها في مايو، وسيكون أغلبها في مصانع بالخارج تنخفض فيها معدلات التشغيل.

وامتنعت نيسان عن التعليق على خفض الوظائف، قائلة إن التقرير الذي أوردته صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية عن أن أرباحها التشغيلية انخفضت نحو 90 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول هو تقرير "صحيح بصفة عامة"، حسبما نقلت "رويترز".

وقال مصدر آخر وهو مسؤول تنفيذي كبير طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن خفض الوظائف الذي سيتم الإفصاح عنه هذا الأسبوع سيتجاوز سبعة بالمئة من القوة العاملة لدى نيسان البالغ عددها 138 ألف وظيفة، وهو جزء من استراتيجية إصلاح واسعة سيتم تدشينها في وقت لاحق من العام الجاري.