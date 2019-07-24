وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1420.70دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 يوليو عند 1413.80 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1420.80 دولار للأوقية.

وقالت محللة السوق في "سي.إم.سي ماركتس"، مارجغريت يانغ يان:"لدينا توترات جيوسياسية في إيران، كما نظل في غاية الحذر والريبة إزاء مفاوضات التجارة (الأميركية الصينية) المتوقع أن تبدأ يوم الاثنين المقبل نظرا لأن الكثير من الأمور لم تُحل بين البلدين".

وتابعت: "على الجانب الآخر، يصعد مؤشر الدولار مما يؤثر سلباً على أسعار الذهب".

وعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات منافسة، مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته في 5 أسابيع، مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 16.48 دولار للأوقية.

وكسب البلاتين 0.6% ليصل إلى 859 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.3% إلى 1523 دولاراً.