ووصفت الشركة الألمانية الخطوة بأنها ستعزز من التعاون بين الشركتين، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأوضحت الشركة الصينية أنها استحوذت على الحصة عبر شركة مملوكة لها بالكامل، هي "إنفستمنت غلوبال".

وتعمل شركتا "بايك" و"دايملر" عبر شراكة استراتيجية منذ 2003، وفي 2013 اشترت "دايملر" حصة في "بايك موتور"، التابعة لبايك، وتمتلك حاليا الشركة الألمانية 9.55 في المئة من أسهم "بايك موتور".

ويعد المستثمر الصيني لي شو فو، رئيس مجلس إدارة شركة "جيلي" لتصنيع السيارات، أكبر حملة أسهم "دايملر"، بنسبة 9.7 في المئة، بينما يمتلك صندوق الكويت السيادي 6.8 في المئة.