وبحلول الساعة 0548 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1415.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً مما شكل ضغطاً على أسعار الذهب إذ يزيد ذلك تكلفة المعدن الثمين على حائزي العملات الأخرى.

وتجاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 1450دولاراً للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات الأسبوع الماضي، بعد أن عزز جون وليامز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة.

لكن وليامز قال إن تعليقاته لم تكن بشأن تحرك فوري في الاجتماع المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي في 31 يوليو ، لكن التوقعات بخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس زادت ثم انحسرت، بسبب إشارات مباينة من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.8% إلى16.21 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.7% إلى 838.50 دولار.

ونزل البلاديوم 0.6% إلى 1519.90 دولار للأوقية.