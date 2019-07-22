وأوضحت الوكالة، أن إعمار وقعت الاتفاق مع مطار بكين داشينغ الدولي وأن المشروع، المتوقع أن يستغرق 10 سنوات، يتضمن منشآت سكنية وترفيهية.

وذكرت الوكالة أن قيمة المشروع تشمل الأرض البالغة مساحتها 5 كيلومترات مربعة من المطار.

ومن المقرر افتتاح مطار بكين داشينغ الدولي في سبتمبر وسيكون بمقدوره استقبال 72 مليون مسافر سنويا بحلول 2025.

وجرى توقيع الاتفاق أثناء زيارة رسمية إلى الصين قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية، التقى ولي عهد أبوظبي، بالرئيس الصيني شي جين بينغ وبمسؤولين آخرين.

وكانت إعمار وقعت اتفاقا أوليا مع بكين نيو أيروبوليس هولدنجز في مايو للاشتراك في إقامة منشآت تجارية وسكنية وترفيهية في المطار الجديد.

وفي ديسمبر ، قالت إعمار إنها بدأت أنشطة تطوير أعمال في الصين وستفتح مكتبين في بكين وشنغهاي