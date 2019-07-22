وتحتل "فانغ" التابعة لشركة "فانغ القابضة" المرتبة الأولى في السوق العقارية الإلكترونية في الصين من حيث عدد زيارات صفحات مواقعها، التي تقدم خدمات التسويق وعرض العقارات والتمويل وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتعتبر دولة الإمارات الإضافة الأحدث إلى محفظة "فانغ" الواسعة من الأسواق العقارية والتي تغطي 658 مدينة في 24 دولة حيث يسجل موقع "فانغ" 150 مليون زيارة منفردة شهريا ولديه أكثر من 120 مليون عميل مسجل..

وتم تحميل تطبيق "فانغ" أكثر من 200 مليون مرة ويتم استخدامه بمعدل 4.04 مليون ساعة شهريا الأمر الذي يسلط الضوء على مدى شعبيته بين مستخدميه.

ويركز موقع uae.fang.com على التسوق الرقمي والتجارة الإلكترونية وقوائم العقارات ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصينية في سوق دبي العقارية، التي تسجل نموا متواصلا خلال السنوات الماضية ولا سيما بعد منح الزوار الصينيين إمكانية الحصول على تأشيرة الدخول إلى الدولة عند الوصول.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "فانغ"، جيان ليو، أن إطلاق موقع uae.fang.com يهدف إلى منح شركات التطوير العقاري في الإمارات فرصة التواصل المباشر مع العملاء الصينيين الراغبين بالاستثمار في الخارج .

وأوضح أن إهتمام المستثمرين الصينيين بدبي يزداد مع قرب انطلاق فعاليات "إكسبو 2020 دبي "، مشيرا إلى أن الموقع سيقدم للعملاء في الصين معلومات وافية ودقيقة عن الاستثمار في دولة الإمارات بالإضافة إلى الوصول الفوري إلى أحدث فعاليات إطلاق المشاريع السكنية.