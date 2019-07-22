وبحسب بيان من هيرميس التي تتولى ترويج العملية وتعهد التغطية والتنسيق، يشمل الإدراج طرحا خاصا للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة واستراليا وكندا واليابان، وطرحا عاما للمستثمرين الأفراد في مصر. وكلا الطرحين سيكون بذات السعر.

وكان العضو المنتدب لفوري أبلغ رويترز في وقت سابق من الشهر الحالي أن الشركة بدأت التحضير للطرح بالبورصة المصرية على أن تجري العملية خلال 2019 أو أوائل 2020.

فوري مملوكة لنحو 5 صناديق استثمار محلية وأجنبية وعربية. تأسست الشركة في 2009 وتعمل أيضا في مجال تكنولوجيا البنوك وتقدم خدمات مالية للأفراد والشركات. وتستحوذ الإدارة والموظفون على نحو 8 بالمئة من أسهم الشركة.

وفي 2018، شهدت شبكة فوري 600.1 مليون معاملة بقيمة إجمالية 34.2 مليار جنيه (810 ملايين دولار)، وبلغت الإيرادات المجمعة للشركة 609.7 مليون جنيه، ارتفاعا من 432.1 مليون في 2017، والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 152 مليون جنيه بزيادة 41.2 بالمئة، بحسب البيان الصادر عن هيرميس.

وبلغت الإيرادات المجمعة 173.9 مليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 36 بالمئة على أساس سنوي والأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 42.4 مليون جنيه، مرتفعة 52.7 بالمئة عنها قبل سنة.

كان آخر طرح لشركة خاصة في بورصة مصر هو طرح ثروة كابيتال المتخصصة في حلول التمويل في أكتوبر الماضي.