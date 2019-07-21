وتعكس المشاريع الحيوية بين الإمارات والصين، مدى التعاون الوثيق بين بكين وأبوظبي، بالإضافة إلى أهمية دور الإمارات الاستراتيجي في دعم وإنجاح مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، نظرا إلى كونها بوابة الصين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أبرز المشاريع الصينية في منطقة التعاون الصناعي الصيني الإماراتي بمدينة خليفة الصناعية والتي تعد ثمرة التعاون المشترك بين الشركات الصينية والإماراتية، في ظل التنوع الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي.

وجذب مجمع التعاون الصناعي الصيني الإماراتي للصناعات التحويلية الذي أنشئ بالتعاون مع شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة "جوسيك"، (جذب) أكثر من 20 شركة صينية منذ تدشينه رسميا، العام الماضي، باستثمارات تزيد على 6.2 مليار درهم.

وتضطلع شركة "الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة" "جوسيك" بدور مهم في جذب المزيد من الشركات الصينية لإنشاء أعمال لها بمدينة خليفة الصناعية.

واستفادت الشركة من المزايا العديدة التي تتمتع بها هذه المدينة من بينها موقعها الاستراتيجي الذي يرتبط مع العديد من الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقربها من ميناء خليفة، إضافة إلى البنية التحتية والمرافق المتكاملة والمتطورة وخدمات الدعم المتاحة للمستثمرين.

وتعمل شركة "جوسيك" على تطوير منطقة الصناعات التحويلية على مساحة 2.2 كيلومتر مربع، مع إمكانية توسعتها إلى 12.2 كيلومتر مربعا مستقبلا وذلك بناء على اتفاقية تعاون مع "موانئ أبوظبي" تمتد إلى 50 عاما.

وفي السياق نفسه، وضعت شركة "رودبوت" الصينية حجر الأساس لمنشأة جديدة لتصنيع الإطارات داخل منطقة التعاون الصناعي الصيني الإماراتي في مدينة خليفة الصناعية بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مليار درهم.

ويعتمد المصنع الجديد أرقى المعايير الدولية وأحدث الحلول المبتكرة في مجال صناعة الإطارات ومن المقرر أن يدخل حيز التشغيل في أكتوبر 2020.

وفيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها الرائد بمثابة مركز محوري للتجارة والأعمال في المنطقة ضمن مبادرة الحزام والطريق. افتتحت موانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ، العام الماضي، محطة كوسكو أبوظبي للحاويات في ميناء خليفة وهو ما رسخ موقع أبوظبي مركزا إقليميا لشبكة كوسكو العالمية المؤلفة من 36 محطة.

وتتماشى المحطة مع " رؤية أبوظبي 2030 " الهادفة إلى تنشيط حركة التجارة الإقليمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي من شأنها فتح أبواب جديدة للتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات والقطاعات منها الاقتصاد والتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في إطار مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

وتدعم محطة كوسكو أبوظبي للحاويات - التي تعد ثمرة اتفاقية مدتها 35 عاما بين موانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ - الشركات التي تسعى إلى تأسيس أو توسيع أنشطتها التجارية عبر تمكينها من القيام بعملياتها التصنيعية والتخزينية واللوجستية محليا في أبوظبي كما تخدم المحطة الأسواق الإقليمية والشرق أوسطية والأفريقية والعالمية.

وتتوقع موانئ أبوظبي أن يرتفع حجم استثمار الشركات الصينية خلال السنوات المقبلة مستفيدة من موقع مدينة خليفة الصناعية الاستراتيجي وقربها من موانئ أبوظبي ومحطة كوسكو أبوظبي للحاويات التي تمثل مركزا إقليميا تجاريا للشركة الصينية للوصول إلى أسواق المنطقة.