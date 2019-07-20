لكن المعدن النفيس سجل ثاني أسبوع من المكاسب مع صعوده 0.5 في المئة.

وتراجعالذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1425.51 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أوائل مايو 2013 عند 1452.60 دولار.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.1 في المئة لتبلغ عند التسوية 1426.70 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قفزت حوالي 3 بالمئة في اليومين الماضيين مع تزايد التوقعات بخفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه في نهاية الشهر.

وارتفع الدولار 0.35 في المئة أمام سلة من العملات متعافيا من هبوط حاد بعد أن قال مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي يوم الخميس إن هناك حاجة إلى تسريع تحفيز الاقتصاد وهو ما عزز المراهنات على أن المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 30 و31 يوليو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 16.19 دولار للأوقية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى في أكثر من عام لكنها تنهي الأسبوع على مكاسب.

وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 844 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين، بينما هبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1506.00 دولارات للأوقية.