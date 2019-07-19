وما زالت أسعار النفط القياسية تتجه صوب تكبد أكبر انخفاض أسبوعي في 7 أسابيع، بعد أن تراجعت بشدة في وقت سابق من الأسبوع بفعل آمال بشأن انحسار التوترات في الشرق الأوسط، وكذلك مخاوف بشأن الطلب وتبدد أثر عاصفة أميركية.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 81 سنتا، أو 1.3 بالمئة إلى 62.74 دولار للبرميل، بعد أن صعدت إلى 63.32 دولار. وهبط برنت 2.7 بالمئة أمس الخميس متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي ومتجها صوب تكبد انخفاض أسبوعي بنسبة تزيد عن ستة بالمئة تقريبا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 55.89 دولار للبرميل، بعد أن لامست 56.36 دولار.

وأغلقت عقود الخام الأميركي أمس منخفضة 2.6 بالمئة في الجلسة السابقة، وتتجه صوب تكبد انخفاض أسبوعي بنسبة تزيد عن 6 بالمئة.

وقالت الولايات المتحدة، الخميس، إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية دمرت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بعد أن هددت الطائرة السفينة، لكن إيران قالت إنها لا تملك معلومات بشأن خسارة طائرة مسيرة.