وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بفعل مخاوف اقتصادية، مع اتجاه الأسهم الأميركية صوب التراجع، مسجلة خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.73 دولار، أو 2.7 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.93 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار، أو2.6 في المئة، لتسجل عند التسوية 55.30 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بعدما قالت إيران إنها احتجزت ناقلة في مضيق هرمز.

وتراجعت الأسعار بعدما تبين أن السفينة كانت تحمل شحنة صغيرة، وأنها احتُجزت يوم الأحد بتهمة تهريب الوقود.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس: "تظهر تحركات أسعار النفط الخميس مجددا أن حل الصراع في الشرق الأوسط لا يزال بعيد المنال وأن التوترات يمكن أن تندلع في أي وقت".