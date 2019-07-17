وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، بينما بلغ عجز الميزانية8.2 بالمئة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الفائض الأولي لمصر بلغ 2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.