وكالات - أبوظبي أعلنت السلطات المصرية أن المؤشرات المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018- 2019 أظهرت ارتفاع معدل النمو إلى 5.6 بالمئة فيما بلغ عجز الموازنة إلى 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019، بينما بلغ عجز الميزانية8.2 بالمئة.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الفائض الأولي لمصر بلغ 2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.