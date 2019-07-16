وبحلول الساعة 0521 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1415.19 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 % إلى 1416.60دولارا للأوقية.

ومن المتوقع أن تُشير البيانات الأميركية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، إلى ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 0.1 % في يونيو، وفقاً لمتوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر تقريباً مقابل سلة من العملات الرئيسية، إذ أبقى احتمال أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري العملة الأميركية في موقف دفاعي.

وتضع الأسواق في الحسبان خفضاً للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بنهاية الشهر الجاري.

وبلغ الذهب 1438.63 دولار للمرة الأولى في ست سنوات الشهر الماضي بدعم من توقعات بخفض بنوك مركزية كبرى لأسعار الفائدة ومخاوف بشان الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد التجارة، قال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي إنه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر سيتحدثان مع نظرائهم الصينيين بالهاتف مجدداً هذا الأسبوع في إطار عملية استئناف المحادثات التجارية في الآونة الأخيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 % إلى 15.35 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 1562.99 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 841.21 دولار للأوقية ليحوم قرب أعلى مستوى في شهرين عند 846.53 دولار والذي بلغه في الجلسة السابقة.