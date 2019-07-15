وفي الساعة 0549 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 في المئة إلى 1411.99 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1414 دولارا للأوقية.

وزاد الناتج الصناعي الصيني 6.3 في المئة عنه قبل عام في يونيو، متفوقا على توقع يبلغ 5.2 في المئة، في حين نمت استثمارات الأصول الثابتة 5.8 في المئة على أساس سنوي بين يناير ويونيو، متفوقة أيضا على توقع للمحللين بلغ 5.5 في المئة.

وقال خه وي لي من بنك المؤسسة المصرفية الصينية لما وراء البحار "البيانات الاقتصادية الصينية الأفضل من المتوقع إنما تمحو بواعث القلق من تباطؤ عالمي ربما ليس بالعمق المتوقع، وبالتالي تؤدي إلى بيع لجني الأرباح في الذهب"، وفق ما نقلت "رويترز".

وفي غضون ذلك، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المئة في الربع الثاني من العام مقارنة به قبل سنة، وهو أضعف أداء في 25 عام على الأقل.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المئة في المعاملات الفورية إلى 15.16 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 في المئة مسجلا 832.64 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1555.22 دولار للأوقية.