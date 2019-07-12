وكانت الشركة الخاصة التي تطلق على نفسها اسم "دابسي Dubci" نفت أيضا ما تداولته وسائل إعلام محلية ونشطاء عن ارتباطها بشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة.

وجاء في بيان للمتحدث العسكري أن "بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي روجت لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة (دابسي) العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول".

وقال المتحدث: "تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها".

وطالب "وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع للمصادر الرسمية في تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة".

يذكر أن الشركة التي تستعد لدخول سوق خدمات النقل الذكي، خلال أسابيع قليلة، قالت، في بيان، إنها تتطلع "لدعم معنوي كبير من الدولة لإنجاح التجربة، وتحقيق مبدأ التنافسية، مع خدمات الشركات المشابهة التي تنفرد بحصة كبيرة في السوق".

وأشارت دابسي، في بيانها، أن رأس مال الشركة مصري بالكامل، ويخص "رجال أعمال مصريين مدنيين وطنيين... وأنه من المتوقع أن يتم نشر إشاعات عن الشركة خلال الفترة الحالية لصالح البعض".