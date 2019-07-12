وتراجع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1404.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي مع هبوطه 15 دولارا بعد أن أظهرت أسعار المستهلكين الأميركيين زيادة في التضخم الأساسي مع صعودها في يونيو حزيران بأسرع وتيرة في حوالي عام ونصف.

وانخفضت العقود الأميركية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1406.70 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة، لامست أسعار المعدن النفيس أعلى مستوى في أسبوع عند 1426 دولارا.

ومن المقرر ان يجتمع صانعو السياسة بالبنك المركزي الأميركي في 30-31 يوليو تموز، حيث سيبحث المستثمرون عن مزيد من القرائن بشأن تيسير السياسة النقدية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أعلى مستوى لها في ستة أعوام عند 1438.63 دولار في يونيو حزيران فيما يرجع إلى حد كبير إلى توقعات بتخفيضات للفائدة من بنوك مركزية رئيسية وسط قلق بشأن الاقتصاد العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تخلى البلاديوم عن مكاسبه الأولية وهبط 1.7 بالمئة إلى 1561.86 دولار للأوقية بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1605.52 دولار.

وانخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 15.10 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 818 دولارا للأوقية.