وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 66.52 دولار للبرميل. وكان الخام بلغ أثناء الجلسة أعلى مستوياته منذ 30 مايو أيار عند 67.65 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا لتبلغ عند التسوية 60.20 دولار للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 23 مايو أيار عند 60.94 دولار.

وأوقفت شركات النفط إنتاج ما يزيد على مليون برميل يوميا من النفط، بما يمثل 53 بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، مع اشتداد العاصفة المدارية باري اليوم الخميس.

وتتجه العاصفة، التي قد تتحول إلى إعصار هذا الأسبوع، على مسار عبر شمال خليج المكسيك.

وكشفت منظمة البلدان المصدرة للبترول عن أول توقعاتها لعام 2020 في تقرير شهري، قائلة إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يوميا من الخام من أعضائها الأربعة عشر في العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل يوميا عن العام الحالي.

وتشير التوقعات إلى عودة الفائض، على الرغم من الاتفاق الذي تقوده أوبك لكبح الإمدادات، وينظر إليه على أنه من العوامل التي تضغط على الأسعار.