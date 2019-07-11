وأشار باول أمام لجنة في الكونغرس إلى إن الهدنة في حرب الرسوم الجمركية، التي أعلنتها واشنطن وبكين بعد قمة العشرين في أوساكا في اليابان في نهاية يونيو "نبأ سار نسبياً".

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "اتفقنا على استئناف المناقشات مع الصين. هذا يمثل مرحلة بناءة لكنه لا يبدد الشكوك بشأن الآفاق الاقتصادية".

وأضاف أن "المعطيات ما زالت مخيبة للآمال سواء في أوروبا، أو في آسيا، وهذا ما زال يؤثر، إذ إن تجارة سلع الصناعات التحويلية والاستثمارات ضعيفة في كل مكان في العالم".

وستنشر الحكومة أول تقديرات للنمو للربع الثاني من العام الجاري في 26 يوليو، قبل الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 30 و31 يوليو. ويعول جزء كبير من القطاع المالي على خفض معدلات الفائدة في هذا الاجتماع.

ويفترض أن يدرس الاحتياطي الفيدرالي بدقة هذا الرقم، الذي يشكل أساس تقدم إجمالي الناتج الداخلي الأميركي، خصوصاً عبر التدقيق في نفقات الاستهلاك التي تعزز النمو تقليدياً، وكذلك إنتاج قطاع الصناعات التحويلية، واستثمارات الشركات التي تباطأت مؤخراً.