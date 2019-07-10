وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بالقاهرة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزير النقل الفريق كامل الوزيري، والسفير السعودي لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.

ووقع الاتفاقيات من جانب الصندوق السعودي للتنمية المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية لمصر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد السفير السعودي لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، في كلمته خلال مراسم حفل التوقيع، أن توقيع الصندوق السعودي للتنمية لهذه الاتفاقيات التمويلية الثلاث سيعود نفعها على المستفيدين من مشروعات التمويل الصغيرة والناشئة في عدد من المحافظات المصرية.

وأثنى السفير نقلي على الجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات الإنمائية في مصر، وفي كافة البلدان التي يقدم فيها خدماته.

من جانبها أعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقيات التي يقدم من خلالها الصندوق السعودي للتنمية الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع أعمال الشباب المستثمرين، وهو ما يتيح دورا أكبر للشباب في النمو الاقتصادي.