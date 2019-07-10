ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1393.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش. وهبط الذهب في المعاملات الأميركية الآجلة 0.4 % إلى 1395.60 دولار للأوقية.

وصعد الدولار صوب أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية مع تلاشي التوقعات لخفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية، مما أدى لصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتبخرت توقعات خفض الفائدة 50 نقطة أساس الشهر الجاري، لكن مازال المستثمرون يتوقعون خفضا قدره 25 نقطة أساس، بسبب معدل التضخم الضعيف، ومخاوف الحرب التجارية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة0.1 %، إلى 15.09 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 1550.8 دولار للأوقية، والبلاتين0.7 إلي 811.25 دولار.