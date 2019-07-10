وذكر بيان رسمي صادر عن الشركة أن أرامكو تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للحقلين بواقع 550 ألف برميل يومياً من الخام العربي، و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.



و نوه البيان إلى أن الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في "أرامكو"، تبلغ حالياً 12 مليون برميل يومياً.



وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين حسن الناصر، إن أرامكو تواصل ريادتها العالمية في صناعة النفط والغاز عبر تطوير وإنشاء برنامج عملاق ومتكامل لزيادة إنتاج النفط من حقلي المرجان والبري وإنشاء معمل ضخم لتصنيع الغاز.

وأكد الناصر، أن هذا البرنامج يعتبر من أبرز مشاريع الطاقة التي يتم تنفيذها في العالم، فهو يتضمن مرافق بحرية وبرية لإنتاج 550 ألف برميل من النفط يوميا، ومعمل بطاقة 2.5 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي تشمل إنتاج 360 ألف برميل من سوائل الغاز الغنية بالإيثان والمكونات الأثقل.



وأكد الناصر، أن هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمة عقوده الموقعة اليوم 18 مليار دولار يمثّل منظومة مشاريع تعزز قدرات أرامكو السعودية بشكل كبير، وتدعم خططها الاستثمارية على المدى الطويل في تلبية الطلب العالمي على النفط.