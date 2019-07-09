وقال الرئيس التنفيذي لـ"بي.إس.إتش" لويس ألفاريز، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن المصنع سيُقام في مدينة "العاشر من رمضان" شرقي القاهرة، لكنه رفض الإفصاح عن حجم الاستثمارات الخاصة بالمصنع.

وأضاف: "اليوم هو الإعلان الرسمي عن تواجدنا بالسوق المصري. وقعنا منذ فترة مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لبناء مصنع بالعاشر من رمضان"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأوضح ألفاريز أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستساعد الشركة المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية كثيرا في التصدير للدول الأفريقية عبر مصر.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف حصة سوقية تتراوح بين 20 و25 في المئة من سوق الأجهزة المنزلية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع أن شركته تسعى لأن تصبح واحدة من بين أكبر ثلاث شركات للأجهزة المنزلية في مصر خلال ثلاث سنوات.

وتمتلك الشركة الألمانية نحو 42 مصنعا في أوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وآسيا.