وبحسب ما نقلت رويترز، فإن إيرادات السياحة في تونس، خلال النصف الأول من 2019، وصل إلى 692 مليون دولار.

ويشكل قطاع السياحة ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن النشاط الاقتصادي تأثر بعدد من الهجمات الإرهابية التي ضربت تونس بعد 2014.

وفي يونيو الماضي، هز تفجيران العاصمة التونسية، وأثارا خشية كبيرة في البلاد بشأن الموسم السياحي، لاسيما أن الاعتداءين وقعا، في بداية الصيف، وفيما كان القطاع يتعافى من سنوات الإرهاب.

ويدخل القطاع السياحي، نصيبا مهما من العملة الصعبة إلى تونس، فخلال الموسم العادي، يجلب ما يتراوح بين 3 و4 مليار دينار (أكثر من مليار دولار).