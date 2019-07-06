وأشار رسلان، إلى أن الهيئة "ستتحمل هذه الزيادة في التكاليف لتشغيل القطارات نيابة عن الركاب"، وفق ما ذكر موقع "اليوم السابع" المصري.

كما أكد رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لن يتم تغيير أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.

وكانت مصر قد أعلنت، الجمعة، رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة مازالت تدعم اسطوانات "البوتاجاز"، بالإضافة إلى المنتجات البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.

وبدأ تنفيذ قرار زيادة الأسعار في الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة (07:00 بتوقيت غرينتش).

وبعد إعلان الحكومة بساعات، أوضح مصدر مسؤول لوكالة "رويترز"، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن مصر تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بهدف ربطها بالأسعار العالمية، بداية من الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف المسؤول، أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية حاليا.